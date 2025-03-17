Зеленский хвастается «Длинным Нептуном»: в чем подвох новых ракет ВСУ

Украина заявила об успешном испытании дальнобойной ракеты собственного производства под названием «Длинный Нептун». Она имеет дальность в тысячу километров. В России засомневались в происхождении ракеты, а также пообещали ответные меры в случае применения этого оружия. Подробнее о разработке — в материале URA.RU.
Характеристики «Длинного Нептуна» остаются в секрете
Точные параметры, которыми обладает новая ракета, неизвестны. Ее предшественницей стала противокорабельная ракета Р-360 «Нептун». Испытания проводились более 40 лет назад. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальность нового оружия составляет одну тысячу километров. Оно поступило на вооружение 23 августа 2020 года.
Зеленский выдал за новое хорошо забытое старое
«Длинный Нептун» по сути разработан на базе советской дозвуковой ракеты «Уран» (Х-35У) . Она же лежит в основе предка современной украинской разработки — Р-360 «Нептун». Дальность действия у нее была 280 километров. Генерал-майор Сергей Липовой считает, что инженеры воспользовались советскими чертежами, занимаясь созданием нового вооружения.
Почему ракеты «Длинный Нептун» бесполезны против России
У России есть ряд систем ПВО, способных перехватить новые ракеты ВСУ. Об этом в разговоре с телеканалом 360.ru заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, если сравнивать украинский «Длинный Нептун» с российским «Орешником», то получится сравнение велосипеда с Maybach.
России есть чем ответить
В случае, если Украина применит ракету «Длинный Нептун», Россия может запустить «Орешник». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий также напомнил, что у Москвы самая мощная система противовоздушной обороны в мире.
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