В Миассе Челябинской области прихожане избили в церкви редактора местного православного telegram-канала со словами, что на «сайтах бесы», за попытку сфотографировать службу. Об этом инциденте в социальных сетях сообщил пострадавший Николай Карачев.
«Во время служения нашего Архипастыря в храме Святой Троицы в Старом городе на меня, создателя телеграм-канала „Православный Миасс“, было совершенно нападение группой лиц. Меня душили, пинали ногами, оскорбляли и грозились расправой. Возможно, я кого-то испугал, ища помощи. Православие и церковь — это утешение, это смысл жизни, это абсолютное добро, несмотря на наши грехи и ошибки», — рассказал Николай Карачев и выложил видео конфликта в храме. Он также попросил прощения, что если невольно стал причиной смущения и потрясения верующих.
По его словам, словесные претензии к нему возникли, когда он начал фотографировать службу. Карачев отмечает, что это был лишь повод. В руках одного из прихожан он увидел распечатку записи своего канала годичной давности.
«Как человек мог прийти на службу с распечаткой? Они знали, как меня зовут, что у меня четверо детей, записали номер моей машины. У церковной ограды я корячился и с усилием пытался втянуть в себя воздух, когда мне пролетело под дых. Я взывал к людям, которые отворачивали глаза, не оказали мне помощь на мои просьбы и мольбы», — поделился пережитым автор канала.
Однако некоторые прихожане заявляют, что Карачев провокатор, который давно «клевещет» на руководство храма. И он якобы специально упал на пол и кричал, что его избивают.
«Лично присутствовала при этой ситуации. Человек зашел в зал, упал на пол и начал орать — не бейте меня, не бейте меня. Человек просто выбрал себе цель и жертву, и творит какие-то уму непостижимые вещи. Бабушки и малыши были в шоке, когда он орал», — написала в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте» Виктория, однако она не смогла привести какие либо доказательства своих слов.
Редактор telegram-канала отмечает, что после нападения он и его семья не чувствуют себя в безопасности. По факту избиения он написал заявление в полицию и пожаловался на избиение в интернет-приемную главе СКР Александру Бастрыкину.
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