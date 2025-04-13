Трамп тремя словами описал переговоры по Украине

Трамп: переговоры по Украине идут хорошо
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Дональд Трамп заявляет о прогрессе в переговорах
Дональд Трамп заявляет о прогрессе в переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в переговорах наблюдается прогресс и они могут идти очень хорошо.

«Я думаю, что все идет хорошо», — передает слова Трампа издание The Economic Times. Он отметил прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что иногда необходимо смириться или молчать. Также Трамп сообщил о нормальном ходе переговоров с Ираном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает что президент США лучше понимает конфликт на Украине, чем кто-либо в Европе. Его слова передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп высказался по поводу урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в переговорах наблюдается прогресс и они могут идти очень хорошо. «Я думаю, что все идет хорошо», — передает слова Трампа издание The Economic Times. Он отметил прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что иногда необходимо смириться или молчать. Также Трамп сообщил о нормальном ходе переговоров с Ираном. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает что президент США лучше понимает конфликт на Украине, чем кто-либо в Европе. Его слова передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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