Германия назвала дату, когда она будет готова к «войне с Россией»

Генинспектор Бройер: к 2029 году Германия должна быть в полной боевой готовности
© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии считают, что конфликт с Россией наступит в ближайшее время
В Германии считают, что конфликт с Россией наступит в ближайшее время Фото:

Вооруженные силы Германии должны достичь полной боеготовности к 2029 году. К этому сроку армия должна быть полностью подготовлена к якобы «возможному военному конфликту с Россией». Такое заявление сделал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«2029 год — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью с Welt. Генерал объяснил установленный срок, утверждая, что существует якобы «потенциальная угроза со стороны России в отношении стран НАТО к 2029 году».

Песков заявлял, что Россия не собирается нападать на НАТО. По словам пресс-секретаря, РФ думает больше о своей собственной безопасности.

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Вооруженные силы Германии должны достичь полной боеготовности к 2029 году. К этому сроку армия должна быть полностью подготовлена к якобы «возможному военному конфликту с Россией». Такое заявление сделал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. «2029 год — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью с Welt. Генерал объяснил установленный срок, утверждая, что существует якобы «потенциальная угроза со стороны России в отношении стран НАТО к 2029 году». Песков заявлял, что Россия не собирается нападать на НАТО. По словам пресс-секретаря, РФ думает больше о своей собственной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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