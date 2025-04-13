YouTube захотел ограничить время просмотра Shots

Видеохостинг YouTube вводит новую функцию контроля времени просмотра для коротких видео Shorts. По информации иностранных порталов, нововведение позволит пользователям устанавливать таймер для ограничения времени, проведенного за просмотром этих видео на платформе.
«Google работает над новой функцией, призванной помочь пользователям управлять временем, потраченным на просмотр YouTube Shorts. Последняя бета-версия включает в себя новые строки, описывающие специальный ежедневный таймер для прокрутки Shorts...» — пишет Android Authority.
Согласно анализу кода, функциональность приложения будет дополнена возможностью пользователей устанавливать дневной лимит использования. После его достижения функция бесконечной прокрутки с автоматическим воспроизведением видеороликов Shorts будет автоматически останавливаться.
Несмотря на возможность ограничения времени просмотра, доступ к отдельным Shorts останется открытым. Пользователи по-прежнему смогут просматривать конкретные видео по своему выбору после достижения установленного лимита времени.
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