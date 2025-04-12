В трех районах Перми открылись отделения «Почты России» нового формата

Почта России открыла в Перми три новых отделения формата «Легкая сеть» — они позволяют получать посылки из интернет-магазинов, отправлять письма и оплачивать услуги всего за две минуты. Первые точки такого формата появились в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы открыли отделения в деловом центре и густонаселенных районах, чтобы жители могли получать услуги в шаговой доступности. Время обслуживания сокращено до двух минут. Три новых пункта в формате „Легкой сети“ заработали в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города, предлагая жителям быстрое и удобное обслуживание. Первое такое отделение открылось по адресу: ул. Петропавловская, 93, за ним последовали точки на Инженерной, 36 и Цимлянской, 23», — уточнили в региональном управлении «Почты России».
Формат «Легкой сети» ориентирован на клиентов, которые заказывают товары онлайн: посылки можно получить в этих отделениях, выбрав их как пункт доставки при оформлении заказа. Кроме того, здесь доступны отправка писем и посылок, оплата ЖКУ, штрафов ГИБДД, а также оформление страховых полисов. Всего в России работает более 20 таких отделений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стартовала запись детей в первые классы на учебный год 2025-2026, при этом заявления можно подавать через «Почту России». Такая возможность предоставляется во всех почтовых отделениях региона.
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