12 апреля 2025
11 апреля 2025

В трех районах Перми открылись отделения «Почты России» нового формата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый отделения работают как все популярные пункты выдачи заказов
Новый отделения работают как все популярные пункты выдачи заказов Фото:

Почта России открыла в Перми три новых отделения формата «Легкая сеть» — они позволяют получать посылки из интернет-магазинов, отправлять письма и оплачивать услуги всего за две минуты. Первые точки такого формата появились в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы открыли отделения в деловом центре и густонаселенных районах, чтобы жители могли получать услуги в шаговой доступности. Время обслуживания сокращено до двух минут. Три новых пункта в формате „Легкой сети“ заработали в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города, предлагая жителям быстрое и удобное обслуживание. Первое такое отделение открылось по адресу: ул. Петропавловская, 93, за ним последовали точки на Инженерной, 36 и Цимлянской, 23», — уточнили в региональном управлении «Почты России».

Формат «Легкой сети» ориентирован на клиентов, которые заказывают товары онлайн: посылки можно получить в этих отделениях, выбрав их как пункт доставки при оформлении заказа. Кроме того, здесь доступны отправка писем и посылок, оплата ЖКУ, штрафов ГИБДД, а также оформление страховых полисов. Всего в России работает более 20 таких отделений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стартовала запись детей в первые классы на учебный год 2025-2026, при этом заявления можно подавать через «Почту России». Такая возможность предоставляется во всех почтовых отделениях региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почта России открыла в Перми три новых отделения формата «Легкая сеть» — они позволяют получать посылки из интернет-магазинов, отправлять письма и оплачивать услуги всего за две минуты. Первые точки такого формата появились в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы открыли отделения в деловом центре и густонаселенных районах, чтобы жители могли получать услуги в шаговой доступности. Время обслуживания сокращено до двух минут. Три новых пункта в формате „Легкой сети“ заработали в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города, предлагая жителям быстрое и удобное обслуживание. Первое такое отделение открылось по адресу: ул. Петропавловская, 93, за ним последовали точки на Инженерной, 36 и Цимлянской, 23», — уточнили в региональном управлении «Почты России». Формат «Легкой сети» ориентирован на клиентов, которые заказывают товары онлайн: посылки можно получить в этих отделениях, выбрав их как пункт доставки при оформлении заказа. Кроме того, здесь доступны отправка писем и посылок, оплата ЖКУ, штрафов ГИБДД, а также оформление страховых полисов. Всего в России работает более 20 таких отделений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стартовала запись детей в первые классы на учебный год 2025-2026, при этом заявления можно подавать через «Почту России». Такая возможность предоставляется во всех почтовых отделениях региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...