В Волгограде во время проведения земляных работ была обнаружена авиационная бомба ФАБ-100, относящаяся к периоду Великой Отечественной войны. О находке сообщило МЧС России.
«В Волгограде при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу Великой Отечественной войны» — сообщает telegram-канал МЧС России. Сотрудники Донского спасательного центра уже ликвидировали фугасную бомбу.
Это не первая такая опасная находка. В Мурманском торговом порту также была обнаружена фугасная авиабомба периода Великой Отечественной войны, которая была обезврежена силами МЧС.
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