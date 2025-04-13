В Волгограде нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Видео

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Сотрудники МЧС уничтожили находку
Сотрудники МЧС уничтожили находку Фото:

В Волгограде во время проведения земляных работ была обнаружена авиационная бомба ФАБ-100, относящаяся к периоду Великой Отечественной войны. О находке сообщило МЧС России.

«В Волгограде при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу Великой Отечественной войны» — сообщает telegram-канал МЧС России. Сотрудники Донского спасательного центра уже ликвидировали фугасную бомбу.

Это не первая такая опасная находка. В Мурманском торговом порту также была обнаружена фугасная авиабомба периода Великой Отечественной войны, которая была обезврежена силами МЧС.

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В Волгограде во время проведения земляных работ была обнаружена авиационная бомба ФАБ-100, относящаяся к периоду Великой Отечественной войны. О находке сообщило МЧС России. «В Волгограде при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу Великой Отечественной войны» — сообщает telegram-канал МЧС России. Сотрудники Донского спасательного центра уже ликвидировали фугасную бомбу. Это не первая такая опасная находка. В Мурманском торговом порту также была обнаружена фугасная авиабомба периода Великой Отечественной войны, которая была обезврежена силами МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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