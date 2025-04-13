На Украине за два месяца было подписано всего 500 «молодежных контрактов»

К настоящему моменту «молодежный контракт» с ВСУ подписались около 500 человек, хотя цифра должна быть гораздо больше. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса.
«По памяти, не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», — отметил Палиса в интервью с Bihus.info, которое опубликовано на YouTube-канале издания. Украинский политик также выразил желание увеличить количество подписавшихся на контракт.
Палиса указал на то, что президентский офис анализирует причины низкой конверсии заявок на подписание контракта. Одной из возможных причин он назвал влияние родителей на решения молодежи. В ближайшее время планируется провести дополнительный анализ ситуации для определения необходимых корректировок в процессе подписания контрактов.
В настоящее время на Украине молодые люди в возрастной категории от 18 до 24 лет не подлежат обязательному призыву на военную службу в рамках мобилизации. Однако их активно приглашают заключать так называемые «молодежные контракты», которые предполагают добровольное вступление в ряды ВСУ.
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