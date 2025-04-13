Песков: беседа Путина и Уиткоффа станет шагом ко встрече президентов РФ и США

Прошедшая беседа между главой России Владимиром Путиным и спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом станет важным шагом к организации встречи российского и американского президентов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, она (встреча Путина и Уиткоффа — прим. URA.RU) станет дополнительным шагом в сторону этой встречи, встреча эта состоится», — сказал Песков в беседе с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Видео ответа представителя Кремля опубликовано в telegram-канале журналиста.
Песков подчеркнул, что оба президента уже публично выразили желание провести эту встречу, подтвердив свою политическую волю к диалогу. Он также отметил, что необходима тщательная подготовка к такому значимому событию, чтобы оно прошло на высоком уровне и принесло конкретные результаты.
Ранее, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась официальная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивеном Уиткоффом. Длительность переговоров превысила четыре часа. Основной темой обсуждения стал поиск путей разрешения конфликта на Украине.
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