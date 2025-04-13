Песков: беседа Путина и Уиткоффа станет шагом ко встрече президентов РФ и США

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Песков заявил о приближающейся встрече Путина и Трампа
Песков заявил о приближающейся встрече Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Прошедшая беседа между главой России Владимиром Путиным и спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом станет важным шагом к организации встречи российского и американского президентов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, она (встреча Путина и Уиткоффа — прим. URA.RU) станет дополнительным шагом в сторону этой встречи, встреча эта состоится», — сказал Песков в беседе с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Видео ответа представителя Кремля опубликовано в telegram-канале журналиста.

Песков подчеркнул, что оба президента уже публично выразили желание провести эту встречу, подтвердив свою политическую волю к диалогу. Он также отметил, что необходима тщательная подготовка к такому значимому событию, чтобы оно прошло на высоком уровне и принесло конкретные результаты.

Ранее, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась официальная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивеном Уиткоффом. Длительность переговоров превысила четыре часа. Основной темой обсуждения стал поиск путей разрешения конфликта на Украине.

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Прошедшая беседа между главой России Владимиром Путиным и спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом станет важным шагом к организации встречи российского и американского президентов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, она (встреча Путина и Уиткоффа — прим. URA.RU) станет дополнительным шагом в сторону этой встречи, встреча эта состоится», — сказал Песков в беседе с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Видео ответа представителя Кремля опубликовано в telegram-канале журналиста. Песков подчеркнул, что оба президента уже публично выразили желание провести эту встречу, подтвердив свою политическую волю к диалогу. Он также отметил, что необходима тщательная подготовка к такому значимому событию, чтобы оно прошло на высоком уровне и принесло конкретные результаты. Ранее, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась официальная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивеном Уиткоффом. Длительность переговоров превысила четыре часа. Основной темой обсуждения стал поиск путей разрешения конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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