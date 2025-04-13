Дмитрий Песков признался, что зарабатывает меньше Татьяны Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил разницу в доходах между собой и своей супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Рассказал он это в документальном фильме Первого канала «Она», посвященном 50-летию фигуристки Татьяны Навки.
На вопрос о том, действительно ли его жена получает больше, Песков ответил: «Да, конечно», уточнив при этом, что его собственная зарплата тоже вполне достойная. Также с иронией Песков отметил, что разница в доходах позволяет ему «жить за счет жены».
Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой, звездой льда и экрана. Также она является одной из самых известных фигуристок России.
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