Дмитрий Песков признался, что зарабатывает меньше Татьяны Навки

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Песков рассказывает, что живет за счет жены
Песков рассказывает, что живет за счет жены Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил разницу в доходах между собой и своей супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Рассказал он это в документальном фильме Первого канала «Она», посвященном 50-летию фигуристки Татьяны Навки.

На вопрос о том, действительно ли его жена получает больше, Песков ответил: «Да, конечно», уточнив при этом, что его собственная зарплата тоже вполне достойная. Также с иронией Песков отметил, что разница в доходах позволяет ему «жить за счет жены».

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой, звездой льда и экрана. Также она является одной из самых известных фигуристок России. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил разницу в доходах между собой и своей супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Рассказал он это в документальном фильме Первого канала «Она», посвященном 50-летию фигуристки Татьяны Навки. На вопрос о том, действительно ли его жена получает больше, Песков ответил: «Да, конечно», уточнив при этом, что его собственная зарплата тоже вполне достойная. Также с иронией Песков отметил, что разница в доходах позволяет ему «жить за счет жены». Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой, звездой льда и экрана. Также она является одной из самых известных фигуристок России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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