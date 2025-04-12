12 апреля 2025

Курганцы нашли способ заработка на пасхальных поделках в детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспользоваться услугой могут те, кто не смог сделать поделку вместе с ребенком
Воспользоваться услугой могут те, кто не смог сделать поделку вместе с ребенком Фото:

Жители Кургана придумали, как заработать к Пасхе нехитрым способом. Они готовы изготовить из подручных средств пасхальную поделку для ребенка, которую он сможет сдать в детский сад. Объявления с соответствующими услугами появились на популярном сайте.

«Создам поделку на Пасху, в детский сад или школу. Аппликация — 350 рублей. Пластилиновая картина — 800 рублей», — указано в одном из объявлений.

Поделки изготавливаются из любых подручных материалов — ваты, бумаги, картона, шнурков, веток, кусков ткани и прочего. Родителям предлагается купить уже готовы изделия либо, если ничего не понравится, заказать по своим предпочтениям.

В преддверии праздника Пасхи жители Кургана проявляют креативность не только в изготовлении пасхальных поделок, но и в кулинарии. Местные заведения активно вовлекаются в праздничные подготовки, предлагая десерты и куличи, которые отличаются оригинальным дизайном и вкусом.

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Жители Кургана придумали, как заработать к Пасхе нехитрым способом. Они готовы изготовить из подручных средств пасхальную поделку для ребенка, которую он сможет сдать в детский сад. Объявления с соответствующими услугами появились на популярном сайте. «Создам поделку на Пасху, в детский сад или школу. Аппликация — 350 рублей. Пластилиновая картина — 800 рублей», — указано в одном из объявлений. Поделки изготавливаются из любых подручных материалов — ваты, бумаги, картона, шнурков, веток, кусков ткани и прочего. Родителям предлагается купить уже готовы изделия либо, если ничего не понравится, заказать по своим предпочтениям. В преддверии праздника Пасхи жители Кургана проявляют креативность не только в изготовлении пасхальных поделок, но и в кулинарии. Местные заведения активно вовлекаются в праздничные подготовки, предлагая десерты и куличи, которые отличаются оригинальным дизайном и вкусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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