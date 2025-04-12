Курганцы нашли способ заработка на пасхальных поделках в детские сады

Жители Кургана придумали, как заработать к Пасхе нехитрым способом. Они готовы изготовить из подручных средств пасхальную поделку для ребенка, которую он сможет сдать в детский сад. Объявления с соответствующими услугами появились на популярном сайте.
«Создам поделку на Пасху, в детский сад или школу. Аппликация — 350 рублей. Пластилиновая картина — 800 рублей», — указано в одном из объявлений.
Поделки изготавливаются из любых подручных материалов — ваты, бумаги, картона, шнурков, веток, кусков ткани и прочего. Родителям предлагается купить уже готовы изделия либо, если ничего не понравится, заказать по своим предпочтениям.
В преддверии праздника Пасхи жители Кургана проявляют креативность не только в изготовлении пасхальных поделок, но и в кулинарии. Местные заведения активно вовлекаются в праздничные подготовки, предлагая десерты и куличи, которые отличаются оригинальным дизайном и вкусом.
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