В Кургане появляется все больше хайповых десертов, которые можно попробовать в различных заведениях. Например, в гастробаре Gosu предлагают десерт, который с виду — точная копия растения в горшке с землей. На деле же горшок из шоколада, а растение — мята, которой часто украшают десерты. В другом заведении продают котиков из желе. Об этом кафе сообщают в соцсетях.
«Сезонный десерт для тех, кто с нетерпением ждет первых весенних ростков зелени и лучей теплого света за окном. Полностью съедобный, горшочек из шоколада наполнен нежнейшим сырным кремом и покрыт крошкой брауни, а веточка мяты добавит аромат и нотку свежести на послевкусие», — пишет гастробар в соцсетях. Необычный десерт обойдется всего 300 рублей.
В кафе «96 азиаток» на Гоголя, 55, предлагают трендовый желейный котик, который стоит 340 рублей и представляет собой необычное угощение, вдохновленное брендом Chicko. В кафе «Старик Хинкалыч» подают молочное пеламуши в виде хинкали, состоящее из заварного крема с добавлением вишни, за 255 рублей.
В рестоклубе «Гости» предлагают медовый торт с классическими коржами и крем-чизом, украшенный съедобными пчелками, сделанными вручную, за 190 рублей. Наконец, в ресторане Meat&Wine можно попробовать шоколадный торт с кремом из халвы и трюфельным мороженым за 390 рублей.
Курганские заведения активно подготавливаются к празднованию Светлой Пасхи, предлагая предзаказы на праздничные куличи, среди которых особенно выделяются куличи от ресторана Meat & Wine и гастробара Gosu. В преддверии праздника, они предлагают уникальные и традиционные варианты куличей, которые отличаются не только начинкой, но и внешним видом, подчеркивая индивидуальный подход к каждому изделию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».