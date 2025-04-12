12 апреля 2025

Свердловскую область начинает топить: большая вода сковала сразу три населенных пункта

Паводок отрезал от цивилизации свердловские деревни
© Служба новостей «URA.RU»
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В ожидании потопа люди заранее запаслись всем необходимым
В ожидании потопа люди заранее запаслись всем необходимым Фото:

В Свердловской области из-за паводка ограничено автотранспортное движение с тремя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Всего на территории области затоплен один низководный мост и один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с тремя населенными пунктами (деревни Заречная и Заселина Талицкого МО, село Яр)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эти населенные пункты страдают от паводков каждый год. Там заранее подготавливают запасы медикаментов и продуктов.

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В Свердловской области из-за паводка ограничено автотранспортное движение с тремя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Всего на территории области затоплен один низководный мост и один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с тремя населенными пунктами (деревни Заречная и Заселина Талицкого МО, село Яр)», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что эти населенные пункты страдают от паводков каждый год. Там заранее подготавливают запасы медикаментов и продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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