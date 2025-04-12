Свердловскую область начинает топить: большая вода сковала сразу три населенных пункта

В Свердловской области из-за паводка ограничено автотранспортное движение с тремя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«Всего на территории области затоплен один низководный мост и один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с тремя населенными пунктами (деревни Заречная и Заселина Талицкого МО, село Яр)», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эти населенные пункты страдают от паводков каждый год. Там заранее подготавливают запасы медикаментов и продуктов.
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