В Израиле объявили тревогу из-за ракетного обстрела из Йемена

Воздушные сирены тревоги прозвучали в центральном районе Израиля, в том числе в Тель-Авиве, вследствие ракетной атаки, исходящей из Йемена. Согласно информации от Армии обороны Израиля, после активации системы сирен тревоги, авиационные силы страны предприняли попытку перехватить два ракетных снаряда, запущенных из Йемена.
«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, были зафиксированы пуски по всей видимости двух ракет из Йемена», — говорится в сообщении ведомства. Попытки перехвата ракет осуществлялись, в настоящее время проводится анализ результатов данных действий. В соответствии с установленным протоколом была активирована система сирен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.