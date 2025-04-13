Пса Бутуза, раненого при атаке ВСУ, отказались пускать в поезд

Собаку по кличке Бутуз, пострадавшую от осколков взрыва беспилотника в Белгородской области, отказались везти на поезде, следующем в Санкт-Петербург. Волонтеры планировали перевезти пса, чтобы он прошел реабилитацию после ранения, но в транспортировке было отказано, сообщает Baza.
«Собаке купили билет, уведомив РЖД о перевозке животного, посадили в переноску. Однако при погрузке выяснилось, что начальник поезда N030У отказался везти раненого пса. При этом белгородские и петербургские зоозащитники уверяют, что с прошлого года вывезли почти 40 собак таким образом и большинство из них уже нашли свой дом», — пишут авторы telegram-канала. Там добавили, что никто из пассажиров поезда не стал брать на себя ответственность за раненого Бутуза.
Согласно правилам РЖД, животных разрешено перевозить, если они не представляют угрозы для жизни и здоровья других пассажиров, не являются дикими, находятся в контейнере и не страдают от болезней, проявляющихся через открытые раны или гнойные образования. Так как у Бутуза были видимые раны после операции, это послужило основанием для начальника поезда отказать в его перевозке. Тем не менее, как сообщают зоозащитники из Белгородской области, на данный момент Бутуз уже отправлен в Петербург другим поездом.
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