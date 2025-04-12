В Перми закрыли опасную кофейню

В Перми после проверки Роспотребнадзора суд закрыл кофейню «#Вротмнекофе» на улице Крупской, д. 40. На предприятии были выявлены грубые нарушения санитарных требований.
«При изготовлении кулинарных изделий допускаются встречные потоки использованной и чистой посуды. Предприятие не оснащено техническими средствами для реализации безопасного технологического процесса. Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками», — сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.
Суд признал предпринимателя виновным. В качестве административного наказания работа заведения приостановлена на 30 суток.
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