12 апреля 2025

В Перми закрыли опасную кофейню

Роспотребнадзор: в Перми закрыли кофейню из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Работу кофейни приостановили на 30 суток
Работу кофейни приостановили на 30 суток Фото:

В Перми после проверки Роспотребнадзора суд закрыл кофейню «#Вротмнекофе» на улице Крупской, д. 40. На предприятии были выявлены грубые нарушения санитарных требований.

«При изготовлении кулинарных изделий допускаются встречные потоки использованной и чистой посуды. Предприятие не оснащено техническими средствами для реализации безопасного технологического процесса. Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками», — сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.

Суд признал предпринимателя виновным. В качестве административного наказания работа заведения приостановлена на 30 суток.

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В Перми после проверки Роспотребнадзора суд закрыл кофейню «#Вротмнекофе» на улице Крупской, д. 40. На предприятии были выявлены грубые нарушения санитарных требований. «При изготовлении кулинарных изделий допускаются встречные потоки использованной и чистой посуды. Предприятие не оснащено техническими средствами для реализации безопасного технологического процесса. Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками», — сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора. Суд признал предпринимателя виновным. В качестве административного наказания работа заведения приостановлена на 30 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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