Европейский бизнес приедет на ПМЭФ в Россию

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ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня
ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В ходе проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, ожидается участие европейских компаний, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения. Об этом сообщают СМИ.

«Большинство компаний Европы заинтересованы в налаживании отношений с Москвой и снятии антироссийских санкций. На мероприятие уже зарегистрировались не менее 20 итальянских предприятий. Переговоры об участии в ПМЭФ ведут представители бизнеса из Франции, Бельгии и Люксембурга», — пишут «Известия». 

По словам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, число участников пока не окончательное, поскольку регистрация еще продолжается. По его данным, в РФ работают около 100 итальянских компаний, а ушли те, кто занимался торговлей, а не производством.

В «Росконгрессе» ранее назвали главную тему ПМЭФ-2025. Организаторы озаглавили ее как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», пишет телеканал «Национальная служба новостей». 

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В ходе проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, ожидается участие европейских компаний, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения. Об этом сообщают СМИ. «Большинство компаний Европы заинтересованы в налаживании отношений с Москвой и снятии антироссийских санкций. На мероприятие уже зарегистрировались не менее 20 итальянских предприятий. Переговоры об участии в ПМЭФ ведут представители бизнеса из Франции, Бельгии и Люксембурга», — пишут «Известия».  По словам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, число участников пока не окончательное, поскольку регистрация еще продолжается. По его данным, в РФ работают около 100 итальянских компаний, а ушли те, кто занимался торговлей, а не производством. В «Росконгрессе» ранее назвали главную тему ПМЭФ-2025. Организаторы озаглавили ее как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», пишет телеканал «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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