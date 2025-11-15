Глава Кунгурского МО выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом

Среди погибших — трое жителей Кунгурского округа Фото: Размик Закарян © URA.RU

Трое жителей Кунгурского округа погибли в ДТП с микроавтобусом и большегрузом на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Толчин.

«Ночью работали на месте аварии на отвороте на село Кыласово, где столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. К сожалению, есть погибшие, трое из которых жители Кунгурского округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил Толчин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава муниципалитета подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.