13 апреля 2025

Кремль объявил о планах по прямой линии с Путиным в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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В России пройдет еще одна прямая линия с Владимиром Путиным
В России пройдет еще одна прямая линия с Владимиром Путиным Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году снова состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Он заявил, что данный формат остается востребованным и информационно ценным.

«Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

С момента первой прямой линии в 2001 году, мероприятие проходило 18 раз как отдельное событие и трижды в сочетании с большой пресс-конференцией. Процесс подготовки к прямой линии включает сбор вопросов от граждан, который обычно начинается за несколько недель до мероприятия, и миллионы поступивших вопросов затем обрабатываются соответствующими ведомствами.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году снова состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Он заявил, что данный формат остается востребованным и информационно ценным. «Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС. С момента первой прямой линии в 2001 году, мероприятие проходило 18 раз как отдельное событие и трижды в сочетании с большой пресс-конференцией. Процесс подготовки к прямой линии включает сбор вопросов от граждан, который обычно начинается за несколько недель до мероприятия, и миллионы поступивших вопросов затем обрабатываются соответствующими ведомствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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