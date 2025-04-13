Кремль объявил о планах по прямой линии с Путиным в 2025 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году снова состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Он заявил, что данный формат остается востребованным и информационно ценным.
«Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.
С момента первой прямой линии в 2001 году, мероприятие проходило 18 раз как отдельное событие и трижды в сочетании с большой пресс-конференцией. Процесс подготовки к прямой линии включает сбор вопросов от граждан, который обычно начинается за несколько недель до мероприятия, и миллионы поступивших вопросов затем обрабатываются соответствующими ведомствами.
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