13 апреля 2025

FT: торговая война США против КНР обречена на провал по трем причинам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговая война, которую президент США объявил Китаю, обречена на провал
Торговая война, которую президент США объявил Китаю, обречена на провал Фото:

Торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом Китаю, обречена на провал. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Первая причина заключается в том, что многие страны теперь осознают, что экономические аргументы, предлагаемые советниками Трампа, являются всего лишь видимостью. Пока Трамп у власти, США не заслуживают доверия, и ни один разумный лидер не поддержит его в противостоянии с Китаем», — сообщает британская газета Financial Times. Другая причина будущего поражения Трампа — зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Издание отмечает, что Трамп был вынужден отказаться от высоких тарифов из-за негативной реакции рынка облигаций, что лишило его рычагов влияния в торговых переговорах.

Последняя причина — это готовность Китая к экономическому противостоянию. Хотя Китай потерял доступ к крупному экспортному рынку и находится в дипломатической изоляции, он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение с США, пишет FT. 

Ранее URA.RU писало, что торговая война, инициированная Трампом, вызвала широкую международную критику и предостережения относительно ее негативных последствий. Введение дополнительных тарифов на китайские товары, а также на сталь и алюминий, было воспринято как игнорирование международных торговых правил, что, по мнению критиков, усугубляет политические и экономические напряжения, угрожая глобальной экономической стабильности и международным цепочкам поставок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом Китаю, обречена на провал. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Первая причина заключается в том, что многие страны теперь осознают, что экономические аргументы, предлагаемые советниками Трампа, являются всего лишь видимостью. Пока Трамп у власти, США не заслуживают доверия, и ни один разумный лидер не поддержит его в противостоянии с Китаем», — сообщает британская газета Financial Times. Другая причина будущего поражения Трампа — зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Издание отмечает, что Трамп был вынужден отказаться от высоких тарифов из-за негативной реакции рынка облигаций, что лишило его рычагов влияния в торговых переговорах. Последняя причина — это готовность Китая к экономическому противостоянию. Хотя Китай потерял доступ к крупному экспортному рынку и находится в дипломатической изоляции, он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение с США, пишет FT.  Ранее URA.RU писало, что торговая война, инициированная Трампом, вызвала широкую международную критику и предостережения относительно ее негативных последствий. Введение дополнительных тарифов на китайские товары, а также на сталь и алюминий, было воспринято как игнорирование международных торговых правил, что, по мнению критиков, усугубляет политические и экономические напряжения, угрожая глобальной экономической стабильности и международным цепочкам поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...