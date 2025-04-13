FT: торговая война США против КНР обречена на провал по трем причинам

Торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом Китаю, обречена на провал. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Первая причина заключается в том, что многие страны теперь осознают, что экономические аргументы, предлагаемые советниками Трампа, являются всего лишь видимостью. Пока Трамп у власти, США не заслуживают доверия, и ни один разумный лидер не поддержит его в противостоянии с Китаем», — сообщает британская газета Financial Times. Другая причина будущего поражения Трампа — зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Издание отмечает, что Трамп был вынужден отказаться от высоких тарифов из-за негативной реакции рынка облигаций, что лишило его рычагов влияния в торговых переговорах.
Последняя причина — это готовность Китая к экономическому противостоянию. Хотя Китай потерял доступ к крупному экспортному рынку и находится в дипломатической изоляции, он хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение с США, пишет FT.
Ранее URA.RU писало, что торговая война, инициированная Трампом, вызвала широкую международную критику и предостережения относительно ее негативных последствий. Введение дополнительных тарифов на китайские товары, а также на сталь и алюминий, было воспринято как игнорирование международных торговых правил, что, по мнению критиков, усугубляет политические и экономические напряжения, угрожая глобальной экономической стабильности и международным цепочкам поставок.
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