В Перми ищут перевозчиков на шесть автобусных маршрутов из Закамска

МКУ «Городское управление транспорта» объявило торги на обслуживание шести автобусных маршрутов, соединяющих Закамск с центром Перми. Стоимость двух контрактов составила 380 млн рублей.
«Перевозчиков ищут для шести маршрутов из Кировского района. Среди них Автобусный маршрут №2 „Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок“, №20 „Микрорайон Новый Крым — Центральный рынок“, №52 „Микрорайон Водники — Комсомольская площадь“, №60 „Детский дом культуры имени Кирова — Комсомольская площадь“, №64 „Детский дом культуры имени Кирова — Станция Пермь II“ и №80 „Детский дом культуры имени Кирова — Ипподром“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Контракты планируется заключить на период с 1 июня до 1 декабря 2025 года. На маршрутах №2, 60 и 80 должны эксплуатироваться автобусы, выпущенные не раньше 2024 года, тогда как для маршрутов №20, 52 и 64 допускаются автобусы возрастом до 5 лет.
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