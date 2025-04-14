Умер великий писатель XX века, лауреат Нобелевской премии Варгас Льоса

Известный перуанский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил его сын Альваро Варгас Льоса.
«Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно скончался сегодня в Лиме в окружении семьи», — говорится в заявлении детей писателя. Его опубликовал на своей странице в соцсети X Альваро Варгас Льоса.
Марио Варгас Льоса признан одним из выдающихся латиноамериканских писателей современности, наравне с такими авторами, как Хуан Рульфо, Карлос Фуэнтес, Хорхе Луис Борхес и Габриэль Гарсия Маркес. Согласно данным официальных издательских тиражей, Варгас Льоса также является одним из наиболее активных и коммерчески успешных писателей данного региона в первом десятилетии XXI века. Его произведения, переведенные на множество языков, не только получили широкое распространение во всем мире, но и были адаптированы для кинематографа, а также удостоены множества престижных наград, включая Нобелевскую премию.
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