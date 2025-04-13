13 апреля 2025
12 апреля 2025

Пьяный житель ХМАО приставал к детям автобусе и оскорблял их

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса сказал девушкам разбираться с пьяным вартовчанином самостоятельно
Водитель автобуса сказал девушкам разбираться с пьяным вартовчанином самостоятельно Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам в автобусе №9. Югорчане, которые пытались его остановить, получали в свой адрес только оскорбления и маты. Об этом сообщили очевидцы.

«Автобус №9, аэропорт. Мужчина приставал и оскорблял несовершеннолетних девушек в автобусе», — написали вартовчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На видео под постом отчетливо слышны маты и оскорбления. Также на кадрах видно, что мужчина хватает девочек за руки и говорит, что хочет познакомиться. Варточане сообщают, что при обращении к водителю автобуса им сказали разбираться самостоятельно.

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В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам в автобусе №9. Югорчане, которые пытались его остановить, получали в свой адрес только оскорбления и маты. Об этом сообщили очевидцы. «Автобус №9, аэропорт. Мужчина приставал и оскорблял несовершеннолетних девушек в автобусе», — написали вартовчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео под постом отчетливо слышны маты и оскорбления. Также на кадрах видно, что мужчина хватает девочек за руки и говорит, что хочет познакомиться. Варточане сообщают, что при обращении к водителю автобуса им сказали разбираться самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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