Пьяный житель ХМАО приставал к детям автобусе и оскорблял их

В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам в автобусе №9. Югорчане, которые пытались его остановить, получали в свой адрес только оскорбления и маты. Об этом сообщили очевидцы.
«Автобус №9, аэропорт. Мужчина приставал и оскорблял несовершеннолетних девушек в автобусе», — написали вартовчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
На видео под постом отчетливо слышны маты и оскорбления. Также на кадрах видно, что мужчина хватает девочек за руки и говорит, что хочет познакомиться. Варточане сообщают, что при обращении к водителю автобуса им сказали разбираться самостоятельно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!