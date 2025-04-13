Жительница Кургана пожаловалась на соседей из-за плача и криков ребенка по ночам

Жительница Кургана пожаловалась в опеку на соседей — молодых супругов, из квартиры которых доносится плач шестилетнего ребенка по ночам. Женщина подозревает, что ребенок может быть в опасности, об этом она рассказала URA.RU. Органы опеки провели проверку по сообщению соседки: фактов жестокого обращения с ребенком не установили, но семью взяли на контроль.
«Полтора года назад в доме поселились молодые супруги. С ними проживает шестилетний мальчик — родной братик девушки. Часто слышим, что по ночам ребенок сильно кричит, плачет и просит, чтобы „дядя Ваня“ (так зовут мужчину) его не трогал, потому что ему больно. Также слышала, как мальчик просил свою сестру не оставлять его дома с мужчиной, потому что боится его», — рассказала соседка супругов URA.RU.
Помимо этого, женщина заметила странное поведение соседа Ивана. «На дверях квартир стали появляться нецензурные надписи, а замочные скважины на этаже кто-то регулярно заливает клейкой жидкостью, пока мы находимся на работе. Однажды мне удалось застать за этим делом соседа Ивана. Он будто бы принюхивался к нашей двери, а когда полез к замку, я начала открывать дверь, спугнула его. Он забежал в свою квартиру», — рассказала собеседница. Женщина пожаловалась участковому.
В администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что в органы опеки и попечительства поступило устное обращение соседки супругов. «Управлением опеки и попечительства 11 апреля осуществлен выезд по указанному адресу, проверены условия проживания ребёнка, составлена беседа с супругами. Мальчик находится у сестры временно, пока мать в квартире по месту жительства делает ремонт. Свои обязанности законный представитель ребёнка выполняет», — указано в ответе пресс-службы мэрии.
В ходе посещения семьи фактов жестокого обращения с ребёнком не выявлено, фактов порчи имущества соседки при визуальном осмотре не установлено. Также установлено, что сестра мальчика работает только днём; ребёнок находится под её присмотром. «Ранее семья в поле зрения опеки и попечительства не попадала; каких-либо жалоб и обращений на неё не поступало. В интересах ребёнка семья будет взята на контроль. Органы опеки и попечительства организуют сопровождение данной семьи», — подчеркнули в мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».