В деле о теракте в «Крокусе» установили факт, который радикально повлияет на суд

Экспертиза подтвердила вменяемость исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Обвиняемые, следовательно, будут нести полную юридическую ответственность за свои действия.
«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник РИА Новости. С точки зрения психологического и физического состояния обвиняемые способны понимать значение своих действий и контролировать их, поэтому будут нести полную юридическую ответственность за содеянное.
Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооруженные нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по людям в зале и подожгли его. В результате теракта погибли 146 человек.
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