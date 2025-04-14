В деле о теракте в «Крокусе» установили факт, который радикально повлияет на суд

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали полностью вменяемыми
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Теракт произошел 22 марта 2024 года
Теракт произошел 22 марта 2024 года Фото:

Экспертиза подтвердила вменяемость исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Обвиняемые, следовательно, будут нести полную юридическую ответственность за свои действия.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник РИА Новости. С точки зрения психологического и физического состояния обвиняемые способны понимать значение своих действий и контролировать их, поэтому будут нести полную юридическую ответственность за содеянное.

Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооруженные нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по людям в зале и подожгли его. В результате теракта погибли 146 человек.

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Экспертиза подтвердила вменяемость исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Обвиняемые, следовательно, будут нести полную юридическую ответственность за свои действия. «Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник РИА Новости. С точки зрения психологического и физического состояния обвиняемые способны понимать значение своих действий и контролировать их, поэтому будут нести полную юридическую ответственность за содеянное. Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооруженные нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по людям в зале и подожгли его. В результате теракта погибли 146 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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