В Петуховском округе (Курганская область) произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
«По колено рыбы», — сообщается на странице депутата Курганской городской думы Якова Сидорова. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Петуховского округа. Журналисту там ответить на вопросы про массовую гибель рыбы не смогли. Порекомендовали обратиться в правительство Курганской области. Там на момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU сообщало, что гибель рыб в ЦПКиО Кургана связывают с замором. Причиной гибели стала нехватка кислорода в воде, это и привело к замору.
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