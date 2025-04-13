13 апреля 2025
12 апреля 2025

«По колено рыбы»: в курганском округе массово гибнут водные обитатели. Видео

В курганском округе массово гибнет рыба
© Служба новостей «URA.RU»
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Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Петуховского округа (архивной фото)
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Петуховского округа (архивной фото) Фото:

В Петуховском округе (Курганская область) произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

«По колено рыбы», — сообщается на странице депутата Курганской городской думы Якова Сидорова. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Петуховского округа. Журналисту там ответить на вопросы про массовую гибель рыбы не смогли. Порекомендовали обратиться в правительство Курганской области. Там на момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

Ранее URA.RU сообщало, что гибель рыб в ЦПКиО Кургана связывают с замором. Причиной гибели стала нехватка кислорода в воде, это и привело к замору.

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В Петуховском округе (Курганская область) произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. «По колено рыбы», — сообщается на странице депутата Курганской городской думы Якова Сидорова. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Петуховского округа. Журналисту там ответить на вопросы про массовую гибель рыбы не смогли. Порекомендовали обратиться в правительство Курганской области. Там на момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Ранее URA.RU сообщало, что гибель рыб в ЦПКиО Кургана связывают с замором. Причиной гибели стала нехватка кислорода в воде, это и привело к замору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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