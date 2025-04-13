13 апреля 2025

Подрядчик приступил к ремонту старого моста через Чусовую в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока на объект вышло 20 рабочих
Пока на объект вышло 20 рабочих Фото:

АО «Уралмостострой» приступило к работам по ремонту старого моста через Чусовую. В Перми на объекте работает филиал компании — «Мостоотряд № 123».

«Пока на объект вышло 20 рабочих. По мере наступления дорожного сезона их число будет увеличиваться», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на руководство «Мостоотряда».

Ранее URA.RU сообщало о том, что сроки сдачи Чусовского моста в Перми Перенесли на 2027 год. В сентябре 2024 года были озвучены другие сроки. Объект хотели сдать в 2026 году. Тогда глава минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти находятся на финальном этапе спора с концессионером АО «СтройТрансГаз». В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией.

Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, стало АО «Уралмостострой» («Мостоотряд № 123»). Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.

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АО «Уралмостострой» приступило к работам по ремонту старого моста через Чусовую. В Перми на объекте работает филиал компании — «Мостоотряд № 123». «Пока на объект вышло 20 рабочих. По мере наступления дорожного сезона их число будет увеличиваться», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на руководство «Мостоотряда». Ранее URA.RU сообщало о том, что сроки сдачи Чусовского моста в Перми Перенесли на 2027 год. В сентябре 2024 года были озвучены другие сроки. Объект хотели сдать в 2026 году. Тогда глава минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти находятся на финальном этапе спора с концессионером АО «СтройТрансГаз». В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией. Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, стало АО «Уралмостострой» («Мостоотряд № 123»). Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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