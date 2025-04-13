АО «Уралмостострой» приступило к работам по ремонту старого моста через Чусовую. В Перми на объекте работает филиал компании — «Мостоотряд № 123».
«Пока на объект вышло 20 рабочих. По мере наступления дорожного сезона их число будет увеличиваться», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на руководство «Мостоотряда».
Ранее URA.RU сообщало о том, что сроки сдачи Чусовского моста в Перми Перенесли на 2027 год. В сентябре 2024 года были озвучены другие сроки. Объект хотели сдать в 2026 году. Тогда глава минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти находятся на финальном этапе спора с концессионером АО «СтройТрансГаз». В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией.
Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, стало АО «Уралмостострой» («Мостоотряд № 123»). Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.
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