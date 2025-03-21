Сроки сдачи Чусовского моста в Перми перенесли на 2027 год

В Перми состоялось заседание Координационного совета при губернаторе. Власти обсудили там ключевые дорожные стройки до 2030 года. Речь также шла о сроках сдачи Чусовского моста в краевой столице.
«Планируем сдать объект в эксплуатацию после реконструкции в 2027 году. Он должен стать важной транспортной артерией между регионами», — сообщает Министерство транспорта Пермского края на официальном сайте.
В сентябре 2024 года были озвучены другие сроки. Объект хотели сдать в 2026 году. Тогда глава минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти находятся на финальном этапе спора с концессионером АО «СтройТрансГаз». В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией.
Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, стало АО «Уралмостострой». В Перми работает его филиал «Мостоотряд № 123». URA.RU сообщало, что стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.
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