Сроки сдачи Чусовского моста в Перми перенесли на 2027 год

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В 2022 году рядом со старым мостом через Чусовую открыли новый
В 2022 году рядом со старым мостом через Чусовую открыли новый Фото:

В Перми состоялось заседание Координационного совета при губернаторе. Власти обсудили там ключевые дорожные стройки до 2030 года. Речь также шла о сроках сдачи Чусовского моста в краевой столице.

«Планируем сдать объект в эксплуатацию после реконструкции в 2027 году. Он должен стать важной транспортной артерией между регионами», — сообщает Министерство транспорта Пермского края на официальном сайте.

В сентябре 2024 года были озвучены другие сроки. Объект хотели сдать в 2026 году. Тогда глава минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти находятся на финальном этапе спора с концессионером АО «СтройТрансГаз». В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией.

Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, стало АО «Уралмостострой». В Перми работает его филиал «Мостоотряд № 123». URA.RU сообщало, что стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.

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В Перми состоялось заседание Координационного совета при губернаторе. Власти обсудили там ключевые дорожные стройки до 2030 года. Речь также шла о сроках сдачи Чусовского моста в краевой столице. «Планируем сдать объект в эксплуатацию после реконструкции в 2027 году. Он должен стать важной транспортной артерией между регионами», — сообщает Министерство транспорта Пермского края на официальном сайте. В сентябре 2024 года были озвучены другие сроки. Объект хотели сдать в 2026 году. Тогда глава минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти находятся на финальном этапе спора с концессионером АО «СтройТрансГаз». В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией. Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, стало АО «Уралмостострой». В Перми работает его филиал «Мостоотряд № 123». URA.RU сообщало, что стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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