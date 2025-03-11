11 марта 2025

Стало известно, кто в Перми займется ремонтом Чусовского моста

Ремонтом старого моста через Чусовую займется пермский «Мостоотряд»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компании необходимо выполнить работы в течение 27 месяцев после передачи стройплощадки
Компании необходимо выполнить работы в течение 27 месяцев после передачи стройплощадки Фото:

Компания «Дом.59», которая является генподрядчиком нового моста через Чусовую, определялась с субподрядчиком. Ему предстоит провести ремонт старого мостового перехода Чусовского моста.

«Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей. Подрядчик определен», — сказано на портале госзакупки.

Изданию «Коммерсант-Прикамье» в «Дом.59» уточнили, что договор заключили с АО «Уралмостострой». Компании необходимо выполнить работы в течение 27 месяцев после передачи стройплощадки. Договор подписали 10 марта.

«Мостоотряд № 123», входящий в состав АО «Уралмостострой», участвовал в строительстве первой очереди существующего моста через Чусовую в 90-е. Ранее проектом руководила компания АО «Стройтрансгаз». Однако контракт с ней был расторгнут «Пермской концессионной компанией» из-за неисполненных обязательств по ремонту старого перехода. Теперь новым генподрядчиком проекта стало ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края».

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Компания «Дом.59», которая является генподрядчиком нового моста через Чусовую, определялась с субподрядчиком. Ему предстоит провести ремонт старого мостового перехода Чусовского моста. «Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей. Подрядчик определен», — сказано на портале госзакупки. Изданию «Коммерсант-Прикамье» в «Дом.59» уточнили, что договор заключили с АО «Уралмостострой». Компании необходимо выполнить работы в течение 27 месяцев после передачи стройплощадки. Договор подписали 10 марта. «Мостоотряд № 123», входящий в состав АО «Уралмостострой», участвовал в строительстве первой очереди существующего моста через Чусовую в 90-е. Ранее проектом руководила компания АО «Стройтрансгаз». Однако контракт с ней был расторгнут «Пермской концессионной компанией» из-за неисполненных обязательств по ремонту старого перехода. Теперь новым генподрядчиком проекта стало ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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