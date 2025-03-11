Стало известно, кто в Перми займется ремонтом Чусовского моста

Компания «Дом.59», которая является генподрядчиком нового моста через Чусовую, определялась с субподрядчиком. Ему предстоит провести ремонт старого мостового перехода Чусовского моста.
«Стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей. Подрядчик определен», — сказано на портале госзакупки.
Изданию «Коммерсант-Прикамье» в «Дом.59» уточнили, что договор заключили с АО «Уралмостострой». Компании необходимо выполнить работы в течение 27 месяцев после передачи стройплощадки. Договор подписали 10 марта.
«Мостоотряд № 123», входящий в состав АО «Уралмостострой», участвовал в строительстве первой очереди существующего моста через Чусовую в 90-е. Ранее проектом руководила компания АО «Стройтрансгаз». Однако контракт с ней был расторгнут «Пермской концессионной компанией» из-за неисполненных обязательств по ремонту старого перехода. Теперь новым генподрядчиком проекта стало ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края».
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