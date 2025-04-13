13 апреля 2025

В Чебаркульском и Ашинском районах введен реверс на трассе «Урал». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реверсивное движение введено на трассе
Реверсивное движение введено на трассе Фото:

В Чебаркульском и Ашинском районах Челябинской области введено реверсивное движение из-за ремонта на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Сегодня, 14 апреля 2025 года, производятся ремонтные работы на участке км 1817 — км 1820 трассы М-5 „Урал“. Кроме того, производятся ремонтные работы на участке км 1587 (Сим) с включением светофора (реверс), в связи с чем движение на данных участках затруднено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение по трассе остается довольно плотным. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркульском и Ашинском районах Челябинской области введено реверсивное движение из-за ремонта на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Сегодня, 14 апреля 2025 года, производятся ремонтные работы на участке км 1817 — км 1820 трассы М-5 „Урал“. Кроме того, производятся ремонтные работы на участке км 1587 (Сим) с включением светофора (реверс), в связи с чем движение на данных участках затруднено», — сообщили в пресс-службе ведомства. Движение по трассе остается довольно плотным. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...