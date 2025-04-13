В Чебаркульском и Ашинском районах Челябинской области введено реверсивное движение из-за ремонта на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Сегодня, 14 апреля 2025 года, производятся ремонтные работы на участке км 1817 — км 1820 трассы М-5 „Урал“. Кроме того, производятся ремонтные работы на участке км 1587 (Сим) с включением светофора (реверс), в связи с чем движение на данных участках затруднено», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Движение по трассе остается довольно плотным. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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