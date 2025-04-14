Глава дипломатии ЕС рассказала о военных поставках на Украину

Каллас: ЕС уже поставил Украине две трети обещанных боеприпасов
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Каллас заявила о необходимости нарастить поставки на Украину
Каллас заявила о необходимости нарастить поставки на Украину Фото:
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Евросоюз уже выполнил две трети от запланированной инициативы по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам», — сказала Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Ее слова передает РИА Новости. Она также подчеркнула необходимость нарастить выпуск боеприпасов для Украины.

Каллас также выразила мнение о необходимости оказания максимального давления на Россию для способствования успеху мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что поставки вооружений Украине вызывают негативную реакцию со стороны России, которая считает такие действия препятствием к мирному разрешению конфликта и угрозой для своей безопасности.

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Евросоюз уже выполнил две трети от запланированной инициативы по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. «Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам», — сказала Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Ее слова передает РИА Новости. Она также подчеркнула необходимость нарастить выпуск боеприпасов для Украины. Каллас также выразила мнение о необходимости оказания максимального давления на Россию для способствования успеху мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что поставки вооружений Украине вызывают негативную реакцию со стороны России, которая считает такие действия препятствием к мирному разрешению конфликта и угрозой для своей безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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