Глава дипломатии ЕС рассказала о военных поставках на Украину

Евросоюз уже выполнил две трети от запланированной инициативы по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам», — сказала Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Ее слова передает РИА Новости. Она также подчеркнула необходимость нарастить выпуск боеприпасов для Украины.
Каллас также выразила мнение о необходимости оказания максимального давления на Россию для способствования успеху мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что поставки вооружений Украине вызывают негативную реакцию со стороны России, которая считает такие действия препятствием к мирному разрешению конфликта и угрозой для своей безопасности.
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