Прокуратура вмешалась в конфликт бизнесменов и властей из-за гаражей в ХМАО

Нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку в отношении администрации города из-за жалобы членов гаражного кооператива «Оптимист», которых власти обязали снести автосервисы и автомойки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков. А также определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в администрации Нефтеюганска отказали предпринимателям в легализации построек, сославшись на новые нормы. Бизнесмены обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их интересы, а также направили жалобы в Следственный комитет и Генпрокуратуру, требуя остановить снос.
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