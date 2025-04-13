13 апреля 2025

Прокуратура вмешалась в конфликт бизнесменов и властей из-за гаражей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Нефтеюганска проверит администрацию из-за сноса автосервисов
Прокуратура Нефтеюганска проверит администрацию из-за сноса автосервисов Фото:

Нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку в отношении администрации города из-за жалобы членов гаражного кооператива «Оптимист», которых власти обязали снести автосервисы и автомойки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков. А также определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Нефтеюганска отказали предпринимателям в легализации построек, сославшись на новые нормы. Бизнесмены обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их интересы, а также направили жалобы в Следственный комитет и Генпрокуратуру, требуя остановить снос.

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку в отношении администрации города из-за жалобы членов гаражного кооператива «Оптимист», которых власти обязали снести автосервисы и автомойки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков. А также определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в администрации Нефтеюганска отказали предпринимателям в легализации построек, сославшись на новые нормы. Бизнесмены обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их интересы, а также направили жалобы в Следственный комитет и Генпрокуратуру, требуя остановить снос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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