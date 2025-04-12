Предприниматели города ХМАО просят Путина защитить их бизнес

В Нефтеюганске (ХМАО) собственники гаражного кооператива и их бизнес оказались под ударом местных властей. На своей земле много лет назад они организовали автосервисы, автомойки и СТО. Однако после изменения в градостроительный план в 2023 году, на своих участках они могут размещать только гаражи. Власти города выдали им предписания снести незаконные постройки, а предприниматели просят президента РФ Владимира Путина защитить их интересы.
«Мы жители города Нефтеюганска, члены гаражно-строительного кооператива Оптимист обращаемся к Президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о защите наших прав. В 2017 году на нашем земельном участке разрешено было размещать: автосервисы, автомойки, АЗС. На сегодняшний день постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.11.2023 на земельном участке предусмотрено только размещение гаражей для собственных нужд, а также служебные гаражи. Глава города Юрий Чекунов распоряжается снести все наши здания», — поделились проблемой югорчане с URA.RU.
После внесенных в 2023 году изменений, предприниматели попытались узаконить свой бизнес и обратились в администрацию за разрешением на строительство. В мэрии им отказали. Бизнесмены считают это нарушением своих прав, все их предприятия ведут законную деятельность, они платят налоги, предоставляют рабочие места, обслуживают население, а также кормят свои семьи. К своей проблеме они просят подключиться и главу СК РФ Александра Бастрыкина, а также заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по ситуации в администрацию Нефтеюганска. Ответ ожидается.
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