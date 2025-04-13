В Екатеринбурге наказали бандита, вымогавшего квартиры у бизнесмена

14 апреля 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Двое подсудимых избежали наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор Георгия Саакяну — члену банды, которая принуждала коммерсанта отдать 11 миллионов рублей или переписать на них восемь квартир, расположенных в поселке Большой Исток. Остальные фигуранты избежали тюремного срока, сообщили URA.RU в Кировском районном суде. «Саакяну назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал», — сказали в инстанции. Давид Нуриджанян и Кирилл Николаев стали участниками российской спецоперации на Украине, дела в отношении них закрыли. По версии следствия, инцидент произошел в июле 2021 года. Фигуранты встретились с жертвой и потребовали от него миллион рублей. Боясь расправы, мужчина на следующий день передал деньги. Через месяц вымогатели подкараулили бизнесмена и попросили уже 11,3 млн рублей. Тогда потерпевший обратился в полицию. Операция по поимке прошла 8 сентября 2021-го возле торгового центра «Парк Хаус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор Георгия Саакяну — члену банды, которая принуждала коммерсанта отдать 11 миллионов рублей или переписать на них восемь квартир, расположенных в поселке Большой Исток. Остальные фигуранты избежали тюремного срока, сообщили URA.RU в Кировском районном суде. «Саакяну назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал», — сказали в инстанции. Давид Нуриджанян и Кирилл Николаев стали участниками российской спецоперации на Украине, дела в отношении них закрыли. По версии следствия, инцидент произошел в июле 2021 года. Фигуранты встретились с жертвой и потребовали от него миллион рублей. Боясь расправы, мужчина на следующий день передал деньги. Через месяц вымогатели подкараулили бизнесмена и попросили уже 11,3 млн рублей. Тогда потерпевший обратился в полицию. Операция по поимке прошла 8 сентября 2021-го возле торгового центра «Парк Хаус».