13 апреля 2025

В Екатеринбурге наказали бандита, вымогавшего квартиры у бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Двое подсудимых избежали наказания Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор Георгия Саакяну — члену банды, которая принуждала коммерсанта отдать 11 миллионов рублей или переписать на них восемь квартир, расположенных в поселке Большой Исток. Остальные фигуранты избежали тюремного срока, сообщили URA.RU в Кировском районном суде.

«Саакяну назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал», — сказали в инстанции. Давид Нуриджанян и Кирилл Николаев стали участниками российской спецоперации на Украине, дела в отношении них закрыли.

По версии следствия, инцидент произошел в июле 2021 года. Фигуранты встретились с жертвой и потребовали от него миллион рублей. Боясь расправы, мужчина на следующий день передал деньги. Через месяц вымогатели подкараулили бизнесмена и попросили уже 11,3 млн рублей. Тогда потерпевший обратился в полицию. Операция по поимке прошла 8 сентября 2021-го возле торгового центра «Парк Хаус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вынесли приговор Георгия Саакяну — члену банды, которая принуждала коммерсанта отдать 11 миллионов рублей или переписать на них восемь квартир, расположенных в поселке Большой Исток. Остальные фигуранты избежали тюремного срока, сообщили URA.RU в Кировском районном суде. «Саакяну назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину он не признал», — сказали в инстанции. Давид Нуриджанян и Кирилл Николаев стали участниками российской спецоперации на Украине, дела в отношении них закрыли. По версии следствия, инцидент произошел в июле 2021 года. Фигуранты встретились с жертвой и потребовали от него миллион рублей. Боясь расправы, мужчина на следующий день передал деньги. Через месяц вымогатели подкараулили бизнесмена и попросили уже 11,3 млн рублей. Тогда потерпевший обратился в полицию. Операция по поимке прошла 8 сентября 2021-го возле торгового центра «Парк Хаус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...