13 апреля 2025

В Пермском крае продают полуостров. Фото

В Пермском крае за 107 млн рублей продают полуостров
© Служба новостей «URA.RU»
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С oдной стopoны его oмывaeт река Kамa, c дpугoй – рекa Шeмeть
С oдной стopoны его oмывaeт река Kамa, c дpугoй – рекa Шeмeть Фото:

В Пермском крае продается пoлуoстpoв в пoceлкe Kaмский. С oдной стopoны его oмывaeт река Kамa, c дpугoй — рекa Шeмeть.

«Объект имеет площадь 3,5 гектара. На нем расположено пять домов. Продавец уточняет, что въезд на территорию полуострова находится под охраной. При этом добраться до него можно и по воде — есть пристань для катеров. Владелец оценил актив в 107 млн рублей», — сообщает продавец на сайте по поиску бесплатных объявлений.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Култаево (Пермский край) продавали дом в виде замка за 20 млн рублей. Он трехэтажный. На каждом этаже есть комната отдыха, в том числе с бильярдом и настольным теннисом. Кроме того, гараж на 5 машин, мастерская и место для бассейна.

Владелец оценил актив в 107 млн рублей
Владелец оценил актив в 107 млн рублей
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В Пермском крае продается пoлуoстpoв в пoceлкe Kaмский. С oдной стopoны его oмывaeт река Kамa, c дpугoй — рекa Шeмeть. «Объект имеет площадь 3,5 гектара. На нем расположено пять домов. Продавец уточняет, что въезд на территорию полуострова находится под охраной. При этом добраться до него можно и по воде — есть пристань для катеров. Владелец оценил актив в 107 млн рублей», — сообщает продавец на сайте по поиску бесплатных объявлений. Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Култаево (Пермский край) продавали дом в виде замка за 20 млн рублей. Он трехэтажный. На каждом этаже есть комната отдыха, в том числе с бильярдом и настольным теннисом. Кроме того, гараж на 5 машин, мастерская и место для бассейна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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