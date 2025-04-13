В Пермском крае продается пoлуoстpoв в пoceлкe Kaмский. С oдной стopoны его oмывaeт река Kамa, c дpугoй — рекa Шeмeть.
«Объект имеет площадь 3,5 гектара. На нем расположено пять домов. Продавец уточняет, что въезд на территорию полуострова находится под охраной. При этом добраться до него можно и по воде — есть пристань для катеров. Владелец оценил актив в 107 млн рублей», — сообщает продавец на сайте по поиску бесплатных объявлений.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Култаево (Пермский край) продавали дом в виде замка за 20 млн рублей. Он трехэтажный. На каждом этаже есть комната отдыха, в том числе с бильярдом и настольным теннисом. Кроме того, гараж на 5 машин, мастерская и место для бассейна.
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