Пенсии в России будут индексироваться дважды в год

Со следующего года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«С 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, видео опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что 1 февраля индексация будет проводиться с учетом уровня инфляции за прошедший год, а через два месяца, 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда за аналогичный период.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.