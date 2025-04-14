Пенсии в России будут индексироваться дважды в год

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В России индексация пенсий будет проводится 1 февраля и 1 апреля
В России индексация пенсий будет проводится 1 февраля и 1 апреля Фото:

Со следующего года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, видео опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что 1 февраля индексация будет проводиться с учетом уровня инфляции за прошедший год, а через два месяца, 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда за аналогичный период.

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Со следующего года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «С 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, видео опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что 1 февраля индексация будет проводиться с учетом уровня инфляции за прошедший год, а через два месяца, 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда за аналогичный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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