Россельхознадзор предотвратил попадание на рынок 63 тонн зараженной клещом чечевицы в Звериноголовском районе (Курганская область). Уральское межрегиональное управление ведомства обнаружило в партии зерна наличие обыкновенного волосатого и хищного клещей, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.
«По информации испытательной лаборатории Курганского филиала ФГБУ „Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса“ при проведении испытаний партии зерна чечевицы продовольственной красной выявлен обыкновенный волосатый клещ (имаго в живом состоянии) и обыкновенный хищный клещ (имаго в живом состоянии)», — пишет ведомство. Предостережение дано индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства из Звериноголовского района. Сначала года в области насчитывается 49 предостережений.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продавали просроченный на 20 дней творог. После выявленного нарушения, творог был изъят из продажи, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья потребителей.
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