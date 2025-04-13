13 апреля 2025

В Курганской области обнаружили волосатого и хищного клеща в зерне

В Курганской области предотвратили поставку 63 тонн зараженной клещом чечевицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала года в области насчитывается 49 предостережений о злокачественной зерновой продукции
Сначала года в области насчитывается 49 предостережений о злокачественной зерновой продукции Фото:

Россельхознадзор предотвратил попадание на рынок 63 тонн зараженной клещом чечевицы в Звериноголовском районе (Курганская область). Уральское межрегиональное управление ведомства обнаружило в партии зерна наличие обыкновенного волосатого и хищного клещей, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора.

«По информации испытательной лаборатории Курганского филиала ФГБУ „Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса“ при проведении испытаний партии зерна чечевицы продовольственной красной выявлен обыкновенный волосатый клещ (имаго в живом состоянии) и обыкновенный хищный клещ (имаго в живом состоянии)», — пишет ведомство. Предостережение дано индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства из Звериноголовского района. Сначала года в области насчитывается 49 предостережений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продавали просроченный на 20 дней творог. После выявленного нарушения, творог был изъят из продажи, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья потребителей.

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Россельхознадзор предотвратил попадание на рынок 63 тонн зараженной клещом чечевицы в Звериноголовском районе (Курганская область). Уральское межрегиональное управление ведомства обнаружило в партии зерна наличие обыкновенного волосатого и хищного клещей, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора. «По информации испытательной лаборатории Курганского филиала ФГБУ „Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса“ при проведении испытаний партии зерна чечевицы продовольственной красной выявлен обыкновенный волосатый клещ (имаго в живом состоянии) и обыкновенный хищный клещ (имаго в живом состоянии)», — пишет ведомство. Предостережение дано индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства из Звериноголовского района. Сначала года в области насчитывается 49 предостережений. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продавали просроченный на 20 дней творог. После выявленного нарушения, творог был изъят из продажи, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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