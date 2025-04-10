В Курганской области продавали просроченный на 20 дней творог

В Курганской области обнаружили нарушения в документации одного из молокоперерабатывающих предприятий. Организация незаконно продлила срок годности творога на 20 дней и развезла по магазинам региона. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область).
«... установлено, что уполномоченное лицо одного из молокопрерабатывающих предприятий Курганской области при оформлении производственного ветеринарного сопроводительного документа на восемь килограмм творога 5% незаконно изменило срок годности продукции, передвинув его на 20 дней — с 7-го на 27 апреля 2025 года», — пишет ведомство. В результате этого нарушения, Россельхознадзор принял меры, направив предупреждение предприятию и временно приостановив его регистрацию в ФГИС «Меркурий». После выявленного нарушения, творог был изъят из продажи, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья потребителей.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений на пищевых производствах, включая мясоперерабатывающие предприятия, где было обнаружено использование неизвестного сырья для производства копчено-вареных свиных ребер. Такие действия могут серьезно подорвать репутацию компаний и привести к закрытию доступа к необходимым для продажи продуктов документам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».