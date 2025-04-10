10 апреля 2025

В Курганской области продавали просроченный на 20 дней творог

© Служба новостей «URA.RU»
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Организация незаконно продлила срок годности творога на 20 дней (архивное фото)
Организация незаконно продлила срок годности творога на 20 дней (архивное фото) Фото:

В Курганской области обнаружили нарушения в документации одного из молокоперерабатывающих предприятий. Организация незаконно продлила срок годности творога на 20 дней и развезла по магазинам региона. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область).

«... установлено, что уполномоченное лицо одного из молокопрерабатывающих предприятий Курганской области при оформлении производственного ветеринарного сопроводительного документа на восемь килограмм творога 5% незаконно изменило срок годности продукции, передвинув его на 20 дней — с 7-го на 27 апреля 2025 года», — пишет ведомство. В результате этого нарушения, Россельхознадзор принял меры, направив предупреждение предприятию и временно приостановив его регистрацию в ФГИС «Меркурий». После выявленного нарушения, творог был изъят из продажи, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья потребителей.

Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений на пищевых производствах, включая мясоперерабатывающие предприятия, где было обнаружено использование неизвестного сырья для производства копчено-вареных свиных ребер. Такие действия могут серьезно подорвать репутацию компаний и привести к закрытию доступа к необходимым для продажи продуктов документам.

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В Курганской области обнаружили нарушения в документации одного из молокоперерабатывающих предприятий. Организация незаконно продлила срок годности творога на 20 дней и развезла по магазинам региона. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область). «... установлено, что уполномоченное лицо одного из молокопрерабатывающих предприятий Курганской области при оформлении производственного ветеринарного сопроводительного документа на восемь килограмм творога 5% незаконно изменило срок годности продукции, передвинув его на 20 дней — с 7-го на 27 апреля 2025 года», — пишет ведомство. В результате этого нарушения, Россельхознадзор принял меры, направив предупреждение предприятию и временно приостановив его регистрацию в ФГИС «Меркурий». После выявленного нарушения, творог был изъят из продажи, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья потребителей. Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений на пищевых производствах, включая мясоперерабатывающие предприятия, где было обнаружено использование неизвестного сырья для производства копчено-вареных свиных ребер. Такие действия могут серьезно подорвать репутацию компаний и привести к закрытию доступа к необходимым для продажи продуктов документам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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