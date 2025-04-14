Shot: на россиянина напали с ножом на АЗС в Казахстане

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На АЗС в Казахстане произошла поножовщина, ранен бывший москвич
На АЗС в Казахстане произошла поножовщина, ранен бывший москвич Фото:

В Жамбылской области Казахстана напали на 32-летнего москвича, направлявшегося на открытие мотосезона в Шымкент. Инцидент произошел 13 апреля на заправке. К россиянину подошел 30-летний житель Алматы и несколько раз ударил его ножом в спину, после чего скрылся на белом автомобиле марки «Тойота».

«Неадекват с ножом напал на российского релоканта на заправке в Казахстане — дважды ударив его со спины», — сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной нападения стал словесный конфликт, возникший у кассы АЗС.

По данным telegram-канала Shot, пострадавший был доставлен в местную больницу, однако отказался от госпитализации. Уточняется, что нападавшего уже задержали, сейчас он находится в изоляторе.

Сообщается, что пострадавший — 32-летний уроженец Москвы Александр. Он перебрался в Казахстан в 2022 году. Номера на мотоцикле, которым управлял пострадавший были московские.

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В Жамбылской области Казахстана напали на 32-летнего москвича, направлявшегося на открытие мотосезона в Шымкент. Инцидент произошел 13 апреля на заправке. К россиянину подошел 30-летний житель Алматы и несколько раз ударил его ножом в спину, после чего скрылся на белом автомобиле марки «Тойота». «Неадекват с ножом напал на российского релоканта на заправке в Казахстане — дважды ударив его со спины», — сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной нападения стал словесный конфликт, возникший у кассы АЗС. По данным telegram-канала Shot, пострадавший был доставлен в местную больницу, однако отказался от госпитализации. Уточняется, что нападавшего уже задержали, сейчас он находится в изоляторе. Сообщается, что пострадавший — 32-летний уроженец Москвы Александр. Он перебрался в Казахстан в 2022 году. Номера на мотоцикле, которым управлял пострадавший были московские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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