Shot: на россиянина напали с ножом на АЗС в Казахстане

В Жамбылской области Казахстана напали на 32-летнего москвича, направлявшегося на открытие мотосезона в Шымкент. Инцидент произошел 13 апреля на заправке. К россиянину подошел 30-летний житель Алматы и несколько раз ударил его ножом в спину, после чего скрылся на белом автомобиле марки «Тойота».
«Неадекват с ножом напал на российского релоканта на заправке в Казахстане — дважды ударив его со спины», — сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной нападения стал словесный конфликт, возникший у кассы АЗС.
По данным telegram-канала Shot, пострадавший был доставлен в местную больницу, однако отказался от госпитализации. Уточняется, что нападавшего уже задержали, сейчас он находится в изоляторе.
Сообщается, что пострадавший — 32-летний уроженец Москвы Александр. Он перебрался в Казахстан в 2022 году. Номера на мотоцикле, которым управлял пострадавший были московские.
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