УФСБ России по Курганской области озвучила официальные претензии к бывшему мэру города Щучье Юрию Дорошенко, ранее арестованному по уголовному делу. Ведомство опубликовало видео его задержания и сообщило, что чиновника подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 15 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ.
«Организатором преступной схемы, по версии следствия, является бывший глава муниципального образования. Он незаконно передал восемь квартир сотрудникам администрации города Щучье, не состоявшим на учете в качестве нуждающихся», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по региону. По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год глава муниципального образования незаконно передал восемь квартир сотрудникам администрации города. Позже новые владельцы приватизировали квартиры и продали их, а полученные деньги направили на личные нужды.
В УФСБ уточнили, что заключенные договора признаны судом недействительными. Ведется работа по возвращению квартир в муниципальную собственность и снятию их с регистрации. Против Дорошенко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Дорошенко был мэром Щучье с декабря 2020 по июнь 2022 года. После отставки он работал на заводе и участвовал в благотворительном проекте по строительству лагеря для детей в ЛНР.
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