«Я главный абьюзер страны»: певец Алексей Чумаков пояснил слова про жену на скандальном интервью

Певец Алексей Чумаков из Тюмени назвал себя «главным абьюзером страны» в эфире телеканала ТНТ. Так он прокомментировал свое скандальное высказывание про «вдул», сказанное в адрес жены Юлии Ковальчук на интервью Светлане Бондарчук. По его словам, он сказал это любя и в качестве комплимента.
«Я ни перед кем не хочу оправдываться, а скандальная фраза про „вдуть“ вырвана из контекста. Света Бондарчук спрашивала: „Когда ты Юлю в первый раз увидел — а мне было лет 25-27 — что ты ощутил?“ И я любя сказал именно то, что я мог ощутить в 27 лет. И вот так живу уже 18 лет. Я, как главный абьюзер страны, скажу страшную вещь: и спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу сделать то же самое!» — отметил Чумаков во время эфира.
Также певец прокомментировал высказывание, что все мужчины физически или ментально изменяют. По его словам, женщины красиво одеваются и делают макияж ради мужчин. И заглядываться на симпатичную девушку — это нормально, считает Чумаков. Ковальчук поддержала мнение мужа добавив, что и женщины смотрят на красивых мужчин.
Ранее во время интервью Чумаков в грубой форме сказал, что выбрал жену по принципу «переспал бы или нет». После этого пару начали критиковать. А самого Алексея обвиняли в абьюзе.
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