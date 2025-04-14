Курганская Госавтоинспекция сообщает о пробках на участках автодороги Р-254 Иртыш Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Мишкинском муниципальном округе. Причиной этому стало неудовлетворительное состояние дорог, из-за чего скорость движения транспорта снизилась до 5-10 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.
В результате ухудшения условий проезда время задержки в пути может достигать до двух часов. «Скорость движения транспортных средств, на данном участке автодороги, составляет не более 5-10 км/ч», — информирует Госавтоинспекция.
В связи с высокой интенсивностью движения на федеральной автодороге «Иртыш» и значительными задержками, инспекция региона рекомендует водителям заранее планировать свои поездки и рассматривать возможность выбора альтернативных маршрутов. Это поможет избежать длительных ожиданий и связанных с ними неудобств.
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