УМВД: на федеральной трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск образовались пробки. Видео

На федеральной трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск образовались пробки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В связи с пробками на автодороге «Иртыш», инспекция рекомендует водителям заранее планировать свои поездки (архивное фото)
В связи с пробками на автодороге «Иртыш», инспекция рекомендует водителям заранее планировать свои поездки (архивное фото) Фото:

Курганская Госавтоинспекция сообщает о пробках на участках автодороги Р-254 Иртыш Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Мишкинском муниципальном округе. Причиной этому стало неудовлетворительное состояние дорог, из-за чего скорость движения транспорта снизилась до 5-10 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.

В результате ухудшения условий проезда время задержки в пути может достигать до двух часов. «Скорость движения транспортных средств, на данном участке автодороги, составляет не более 5-10 км/ч», — информирует Госавтоинспекция.

В связи с высокой интенсивностью движения на федеральной автодороге «Иртыш» и значительными задержками, инспекция региона рекомендует водителям заранее планировать свои поездки и рассматривать возможность выбора альтернативных маршрутов. Это поможет избежать длительных ожиданий и связанных с ними неудобств.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли улицу Дзержинского. Работы проходят с 5 апреля до 15 мая этого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская Госавтоинспекция сообщает о пробках на участках автодороги Р-254 Иртыш Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Мишкинском муниципальном округе. Причиной этому стало неудовлетворительное состояние дорог, из-за чего скорость движения транспорта снизилась до 5-10 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану. В результате ухудшения условий проезда время задержки в пути может достигать до двух часов. «Скорость движения транспортных средств, на данном участке автодороги, составляет не более 5-10 км/ч», — информирует Госавтоинспекция. В связи с высокой интенсивностью движения на федеральной автодороге «Иртыш» и значительными задержками, инспекция региона рекомендует водителям заранее планировать свои поездки и рассматривать возможность выбора альтернативных маршрутов. Это поможет избежать длительных ожиданий и связанных с ними неудобств. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекрыли улицу Дзержинского. Работы проходят с 5 апреля до 15 мая этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...