Пермский депутат от ЛДПР предложил запустить в космос спутник «Жириновский»

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил Роскосмосу назвать космический спутник в честь основателя партии Владимира Жириновского. Об этом пермский политик рассказал URA.RU.
«В честь Дня космонавтики решил выступить с инициативой и назвать в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского — космический спутник. В современной политике Владимир Вольфович достиг больших высот. От имени партии предлагаю Роскосмосу следующий спутник, который будет выходить на орбиту земли, назвать „Жириновский“, — выступил с предложением депутат.
По словам Постникова, Владимир Жириновский на протяжении всей жизни с глубоким уважением относился к космонавтике как науке о полетах внеземном пространстве и вполне заслуживает, чтобы следующий спутник был назван его именем. Депутат также напомнил, что Пермский край многое связывает с космической отраслью и выразил благодарность всем, кто стоял у истоков отечественной космической программы.
Комментируя предложение пермского лидера ЛДПР, изобретатель руководитель компании «Нейро-Мастер» Иван Шеков отметил: «Бренды в космосе, это нормально и актуально. Но лично я не отношу Владимира Вольфовича к бренду. Для меня он человек и патриот, который оказал большое влияние на современную историю России. Его энергии хватило бы и на космические свершения».
Владимир Жириновский широко известен в РФ и других странах как политический деятель. В 1992 году он основал Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), которую бессменно возглавлял до своей смерти в апреле 2022-го. Политик ушел из жизни в возрасте 75 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!