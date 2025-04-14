Пермский депутат от ЛДПР предложил запустить в космос спутник «Жириновский»

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Жириновский достиг в политике больших высот и достоин, чтобы его именем назвали спутник
Жириновский достиг в политике больших высот и достоин, чтобы его именем назвали спутник Фото:

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил Роскосмосу назвать космический спутник в честь основателя партии Владимира Жириновского. Об этом пермский политик рассказал URA.RU.

«В честь Дня космонавтики решил выступить с инициативой и назвать в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского — космический спутник. В современной политике Владимир Вольфович достиг больших высот. От имени партии предлагаю Роскосмосу следующий спутник, который будет выходить на орбиту земли, назвать „Жириновский“, — выступил с предложением депутат.

По словам Постникова, Владимир Жириновский на протяжении всей жизни с глубоким уважением относился к космонавтике как науке о полетах внеземном пространстве и вполне заслуживает, чтобы следующий спутник был назван его именем. Депутат также напомнил, что Пермский край многое связывает с космической отраслью и выразил благодарность всем, кто стоял у истоков отечественной космической программы.

Комментируя предложение пермского лидера ЛДПР, изобретатель руководитель компании «Нейро-Мастер» Иван Шеков отметил: «Бренды в космосе, это нормально и актуально. Но лично я не отношу Владимира Вольфовича к бренду. Для меня он человек и патриот, который оказал большое влияние на современную историю России. Его энергии хватило бы и на космические свершения».

Владимир Жириновский широко известен в РФ и других странах как политический деятель. В 1992 году он основал Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), которую бессменно возглавлял до своей смерти в апреле 2022-го. Политик ушел из жизни в возрасте 75 лет.

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Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил Роскосмосу назвать космический спутник в честь основателя партии Владимира Жириновского. Об этом пермский политик рассказал URA.RU. «В честь Дня космонавтики решил выступить с инициативой и назвать в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского — космический спутник. В современной политике Владимир Вольфович достиг больших высот. От имени партии предлагаю Роскосмосу следующий спутник, который будет выходить на орбиту земли, назвать „Жириновский“, — выступил с предложением депутат. По словам Постникова, Владимир Жириновский на протяжении всей жизни с глубоким уважением относился к космонавтике как науке о полетах внеземном пространстве и вполне заслуживает, чтобы следующий спутник был назван его именем. Депутат также напомнил, что Пермский край многое связывает с космической отраслью и выразил благодарность всем, кто стоял у истоков отечественной космической программы. Комментируя предложение пермского лидера ЛДПР, изобретатель руководитель компании «Нейро-Мастер» Иван Шеков отметил: «Бренды в космосе, это нормально и актуально. Но лично я не отношу Владимира Вольфовича к бренду. Для меня он человек и патриот, который оказал большое влияние на современную историю России. Его энергии хватило бы и на космические свершения». Владимир Жириновский широко известен в РФ и других странах как политический деятель. В 1992 году он основал Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), которую бессменно возглавлял до своей смерти в апреле 2022-го. Политик ушел из жизни в возрасте 75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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