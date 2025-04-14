У челябинского ветерана СВО арестовали счета в банке, пока она была на фронте

У ветерана СВО Светланы Гореликовой из Челябинска, воевавшей под позывным «Багира», арестовали счета за неуплату коммунальных услугза комнату в общежитии в период пребывания на фронте. Об этом Гореликова сообщила в своем аккаунте в соцсетях.
«Бывают и такие случаи в жизни. Уехала на фронт, вернулась и обратилась в компании, обслуживающие общежитие, где я живу, с просьбой обнулить долги за период моего пребывания на СВО. МУП ПОВВ и „Уралэнергосбыт“ откликнулись и аннулировали долги. И только управляющая компания ООО „Челябинск“ отказалась аннулировать долг и пени», — посетовала Гореликова.
По словам ветерана, после получения обращения от ветерана управляющая компания подала на нее в суд. Суд принял решение об аресте счетов Гореликовой.
«Получается, что УК отправила заявление в суд сразу после того, как получила мое заявление (если я правильно понимаю, не указав при этом мое участие в СВО). После этого на Госуслугах появилось сообщение, что у меня есть пять суток для оплаты долга. Я оплатила, но пристав Колбина все равно заблокировала счета, и уже несколько суток я не могу дозвониться ни до нее, ни до ее начальства», — рассказала участница спецоперации корреспонденту URA.RU.
Гореликова после возвращения с фронта работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Она помогает ветеранам СВО оформить документы и разобраться с медицинскими вопросами.
URA.RU направило запрос в компанию ООО УК «Челябинск». Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!