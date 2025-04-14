В Челябинске продажи детских самокатов выросли в четыре раза

В Челябинске в апреле по сравнению с февралем 2025 года детские самокаты стали покупать в четыре раза чаще. В среднем они стоят 3700 рублей. На втором месте по востребованности — велосипеды, которые стали продаваться в 2,5 раза чаще. Новые стоят 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито товары».
«В течение марта относительно февраля 2025 года в Челябинске в четыре раза чаще стали покупать самокаты. Их средняя цена в марте 2025 года составила 3700 рублей в новом состоянии. Бывшие в употреблении самокаты продаются по 1300 рублей. На втором месте по росту продаж — велосипеды, их стали покупать чаще в 2,5 раза. Новые велосипеды продают по 12 000 рублей, а б/у по 4000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Также в 2025 году челябинцы стали чаще покупать ролики. Новые в среднем продают по 3100 рублей, подержанные — за 1800 рублей.
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