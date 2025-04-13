13 апреля 2025

Ветеранам ХМАО присвоили особый статус по поручению Путина

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В ХМАО присвоили звание «Почетный гражданин» 6 ветеранам Великой Отечественной войны
В ХМАО присвоили звание «Почетный гражданин» 6 ветеранам Великой Отечественной войны Фото:

В ХМАО присвоили звание «Почетный гражданин» ветеранам Великой Отечественной войны, выполнив поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом губернатор Руслан Кухарук заявил на заседании правительства.

«На заседании обсудили результаты работы по исполнению поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Речь идет о принятых мунипалитетами решениях, обеспечивающих присвоение звания „Почетный гражданин“ нашим ветеранам Великой Отечественной войны», — сообщил губернатор в личном telegram-канале.

Звания были присвоены шести ветеранам. Их присвоили Софье Кузнецовой (Ханты-Мансийск), Петру Суворову (Югорск), Николаю Морозову (Кондинский район), Хане Дворкиной (Сургут), Филиппу Симакову (Нефтеюганск) и Александре Николаюк (Пыть-Ях).

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В ХМАО присвоили звание «Почетный гражданин» ветеранам Великой Отечественной войны, выполнив поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом губернатор Руслан Кухарук заявил на заседании правительства. «На заседании обсудили результаты работы по исполнению поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Речь идет о принятых мунипалитетами решениях, обеспечивающих присвоение звания „Почетный гражданин“ нашим ветеранам Великой Отечественной войны», — сообщил губернатор в личном telegram-канале. Звания были присвоены шести ветеранам. Их присвоили Софье Кузнецовой (Ханты-Мансийск), Петру Суворову (Югорск), Николаю Морозову (Кондинский район), Хане Дворкиной (Сургут), Филиппу Симакову (Нефтеюганск) и Александре Николаюк (Пыть-Ях).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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