ВСУ атаковали энергообъекты в пяти регионах России, несмотря на 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атак повреждены высоковольтные линии, отключено электричество у тысячи человек. Под удар также попали подстанции. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Удары по российским энергообъектам
Белгородская область
В официальном telegram-канале Минобороны РФ сообщается, что 13 апреля в области произошла атака украинским беспилотником, в результате которой в 01:08 был поврежден провод высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения для 735 бытовых потребителей в Грайворонском районе.
Брянская область
В Брянской области зафиксировано три случая атак ВСУ 13 апреля. В 08:42 произошел обстрел комплектной трансформаторной подстанции филиала «Брянскэнерго», что привело к отключению электроэнергии для людей в Севском районе. Второй инцидент случился в 14:55, когда украинский БПЛА атаковал электроподстанцию 110 кВ «Суземка». Повреждение трансформатора оставило без света около 2,8 тысяч человек в Суземском районе. Повторное нанесение ущерба в тот же день произошло в 17:29, когда ВСУ снова обстреляли высоковольтную линию 10 кВ.
Запорожская область
Запорожская область также пострадала от ударов со стороны ВСУ. В 16:30 13 апреля в результате обстрела была нарушена работа высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго», в результате чего часть бытовых потребителей в Каменке-Днепровской осталась без электроснабжения.
Курская область
Курская область также пострадала от атак на энергетическую инфраструктуру. В ночь на 12 апреля в 23:56 украинский БПЛА нанес удар, который привел к отключению высоковольтной линии 110 кВ филиала «Курскэнерго». Это событие предшествовало еще одной атаке 13 апреля в 11:35, когда была атакована электроподстанция 330 кВ «Железногорская». Из-за обрыва провода был выведен в ремонт участок линии 110 кВ «Железногорская — Дмитриев».
Луганская Народная Республика
12 апреля в 21:35 был зафиксирован удар украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ «Троицкая», что привело к отключению высоковольтной линии 110 кВ между Сватово и Троицкой. В этом инциденте без электроснабжения осталось около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах. Такого рода удары, затрагивающие большое количество граждан, демонстрируют масштаб и интенсивность конфликта.
Запрет на нанесение ударов по энергообъектам
16 апреля завершается 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, который был введен с момента объявления о соглашении 18 марта. В Минобороны России отметили, что украинские войска продолжают атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, тем самым нарушая достигнутые между Россией и США договоренности.
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