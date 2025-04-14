В Кургане интересно: жителей приглашают на бесплатную экскурсию по парку Победы

В Парке Победы в Кургане начнутся бесплатные экскурсии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по парку посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны (архивное фото)
Экскурсия по парку посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны (архивное фото) Фото:

В Кургане жители смогут посетить бесплатные экскурсии по парку Победы. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Курган читает. БИС г. Кургана».

Библиотека города Маяковка приглашает жителей и гостей города на бесплатную экскурсию по парку Победы. Экскурсия посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны. «Мы посетим братскую могилу, чтобы почтить память павших героев. На фотовыставке расскажем о ключевых моментах войны и подвигах её участников», — пишет библиотека.

В преддверии 80-летия Великой Победы Курган активно готовится к празднованию этой значимой даты. Не только автобусы города украшены победной символикой, но и мемориальные объекты, включая парк Победы, приводятся в порядок. Эти мероприятия направлены на укрепление памяти о великом подвиге и создание праздничной атмосферы среди жителей города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане жители смогут посетить бесплатные экскурсии по парку Победы. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Курган читает. БИС г. Кургана». Библиотека города Маяковка приглашает жителей и гостей города на бесплатную экскурсию по парку Победы. Экскурсия посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны. «Мы посетим братскую могилу, чтобы почтить память павших героев. На фотовыставке расскажем о ключевых моментах войны и подвигах её участников», — пишет библиотека. В преддверии 80-летия Великой Победы Курган активно готовится к празднованию этой значимой даты. Не только автобусы города украшены победной символикой, но и мемориальные объекты, включая парк Победы, приводятся в порядок. Эти мероприятия направлены на укрепление памяти о великом подвиге и создание праздничной атмосферы среди жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...