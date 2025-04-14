В Кургане интересно: жителей приглашают на бесплатную экскурсию по парку Победы

В Кургане жители смогут посетить бесплатные экскурсии по парку Победы. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Курган читает. БИС г. Кургана».
Библиотека города Маяковка приглашает жителей и гостей города на бесплатную экскурсию по парку Победы. Экскурсия посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны. «Мы посетим братскую могилу, чтобы почтить память павших героев. На фотовыставке расскажем о ключевых моментах войны и подвигах её участников», — пишет библиотека.
В преддверии 80-летия Великой Победы Курган активно готовится к празднованию этой значимой даты. Не только автобусы города украшены победной символикой, но и мемориальные объекты, включая парк Победы, приводятся в порядок. Эти мероприятия направлены на укрепление памяти о великом подвиге и создание праздничной атмосферы среди жителей города.
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