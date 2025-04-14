ЕР предложила гражданам выбрать кандидатов, которые пойдут на выборы от партии

Партия «Единая Россия» (ЕР) открыла регистрацию избирателей для участия в праймериз, которые предваряют выборы, намеченные на сентябрь. Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU до 23 мая, верификация участников осуществляется через систему «Госуслуги».
«„Единая Россия“ начала регистрацию избирателей на предварительном голосовании партии», — говорится на сайте партии. Там отметили, что зарегистрироваться можно будет до 23 мая.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность предстоящего онлайн-голосования. «Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Оно определит, кто пойдет от партии на выборы разного уровня», — отметил он. Кандидаты с наибольшим количеством голосов будут представлять партию на выборах в сентябре.
По словам Якушева, в системе предварительного голосования зарегистрированы более 10 тысяч кандидатов, из которых 49% уже являются членами партии, 29% — сторонниками, а 22% — беспартийными. Также он отметил, что среди кандидатов значительное количество молодежи и женщин, что свидетельствует о стремлении партии обновить свой состав и привлечь новые кадры.
В 2025 году в России пройдут в воскресенье, 14 сентября. В нескольких регионах России пройдет как минимум шесть дополнительных выборов в Государственную Думу 8-го созыва, 21 губернаторские выборы, 11 выборов в региональные парламенты, а также множество выборов на муниципальном уровне.
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