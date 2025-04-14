В Екатеринбурге поставят всероссийский рекорд по свиданиям

В Екатеринбурге торговый центр «Гринвич» готовится к проведению мероприятия для знакомств. Организаторы планируют установить рекорд России, так как ожидается, что на свидания придут более 1500 человек, они должны пройти регистрацию на специальной платформе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгового центра.
«Формат мероприятия — быстрые свидания, популярная модель встреч, которая позволяет людям знакомиться в комфортной обстановке и формате игры. Каждая пара получает ровно пять минут на диалог, чтобы понять, есть ли у них общие интересы. По истечении времени участники меняются, знакомясь с новым собеседником, и так до завершения цикла», — говорится в пресс-релизе. Если между парой возникла взаимная симпатия, участники смогут обменяться контактами, используя специальные карточки.
Предстоящее событие может стать самым масштабным свиданием оффлайн-формата, которое когда-либо проводилось в России. Ранее подобные рекорды, где в аналогичных мероприятиях принимали участие более 1500 человек, были зафиксированы в США и Европе.
Свидания пройдут 25 апреля в 12:00, 15:00 и 18:00. Локация: фуд-маркет E-story.
«Наша цель — создать открытую, уютную атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя комфортно и найти близкого по духу человека. Мы считаем, что соцсети, мессенджеры и приложения для знакомств не способны заменить настоящий личный контакт, то чувство, которое возникает, когда вы смотрите человеку в глаза и слышите его голос», — поделились эмоциями организаторы. По их словам, марафон свиданий проводится для того, чтобы «вернуть магию» реальных встреч и открыть сотням людей важность живого контакта.
Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться через социальные сети «Гринвича» в Telegram или «ВКонтакте». Возраст заявителей должен быть выше 16 лет, все заявки проходят предварительную модерацию. Участие в свидании бесплатное.
На площадке будут также организованы различные активности: фотозона и фотографы, конкурсы, розыгрыши с призами от торгового центра, атмосферная музыка и открытые зоны кафе, ресторанов.
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